İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Grup Gripin Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her hafta düzenlediği ’Açık Havada Arabada Konser Etkinliği’nde Grup Giripin Şanlıurfalılarla buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her hafta düzenlediği 'Açık Havada Arabada Konser Etkinliği'nde Grup Giripin Şanlıurfalılarla buluştu. Grup Gripin, seslendirdiği parçalarla sevenlerine keyifli anlar yaşattı.


Eski ve yeni albümünden parçalar seslendiren Grup Gripin, Şanlıurfalı gençleri adeta coşturdu. Birbirinden güzel eserlerini Şanlıurfalılar için seslendiren Giripin grubunun performansı Urfalı hayranlarından büyük alkış aldı. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Müzesi önünde kurulan sahnede açık havada gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren konseri, çoğunluğu Şanlıurfalı gençlerden oluşan kalabalık araçlarında izledi. Arabası olmayanlar büyükşehir belediyesi'ne ait önceden titizlikle dezenfektesi yapılan araçlara alındı ve konseri oradan izlemeleri sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.