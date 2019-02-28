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Gülpınar belediye meclis üye adaylarıyla bir araya geldi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 31 Martta yapılacak olan yerel seçim çalışmaları için Siverek ilçesine geldi.


Gülpınar sabah saatlerinde Camikebir Mahallesinde bulunan İlçe Teşkilat binasına gelerek, kendisini ziyaret eden vatandaşları kabul etti. Mehmet Kasım Gülpınar, daha sonra Siverek Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Aydın ve Siverek AK Parti Meclis Üye adayları ile Paşa konağında bir araya geldi. 'Yapılacak yerel seçimlerin ülkemiz ve Siverek için büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken Gülpınar, herkesin gece gündüz demeden çalışması gerektiğini' söyledi. Gülpınar," Hepimizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bu seçimlere çok önem veriyor. Hepimizde bu ciddiyetle bu seçimlere bakmalı, her kapıyı çalmalı, her eli sıkmalı ve herkese kendimizi anlatmalıyız. Kesinlikle rehavete kapılmamalı, alaları boş bırakmamalıyız" diye konuştu.

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