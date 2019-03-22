Gülpınar öğrencilerin tiyatro davetini geri çevirmedi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 31 Mart yerel seçim çalışmaları için geldiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yoğun programına rağmen öğrencilerden gelen tiyatro davetini geri çevirmeyerek, programa katılım gösterdi.

Siverek Molla Ramazan İmam hatip lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen tiyatro programı İlçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde yapıldı. Saat 10.30 sıralarında Gençlik Merkezine gelen Gülpınar, burada öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanarak, programın yapılacağı salona geçti. Okunan Kur'an Tilavetiyle başlayan programda, salonu dolduran gençlere hitap eden Milletvekili Gülpınar, "Değerli gençler sizler geleceğiniz için bir sınava hazırlanıyorsunuz. Bizlerde Siverek'in geleceği için bir gayret içindeyiz. Tabii burada sizler kendi geleceğinizin endişesini taşırken ki inşallah iyi olacak. Çünkü Siverek gençliği gerçekten çok azimlidir, inşallah ilerde bizlerin yerlerini alacak Siverek'te en güzel yerlerde, en güzel platformlarda en güzel şekilde temsil edeceksiniz, bunda hiç şüphem yok" dedi. Yapılan konuşmalar sonrasında program çerçevesinde öğrenciler tarafından Çanakkale için yazılan şiir ve türküler seslendirildi.

Program büyük beğeni toplayan Çanakkale tiyatro oyunu sonrasında, öğrencilerin Milletvekilli Mehmet Kasım Gülpınar ile çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla son buldu.