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Gümrük kapısında 26 kaçak telefon ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den getirilen 26 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den getirilen 26 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye girişi yapan bir araçta şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın gizli bölmelerine gizlenmiş vaziyette 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayda sürücü hakkında işlem yapılırken telefonlara da el konuldu.

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