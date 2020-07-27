İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümrük kapısında telefon hap ve sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye tarafından Türkiye’ye giriş yapan bir tırda çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye tarafından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara ve uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak için gümrük kapısına gelen bir tırda arama yaptı. yapılan aramada plastik bidon içine gizlenmiş 22 adet kaçak cep telefonu, 600 paket kaçak sigara ve 523 adet uyuşturucu özelliğe sahip hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.