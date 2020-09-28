Gümrükte 11 adet cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçirilmek istenen 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den ülkemize girmek üzere olan bir araçtan şüphelenerek detaylı tarama için-ray cihanına gönderdi. Cihazda yapılan detaylı taramada araçta 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü hakkında işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.