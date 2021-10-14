Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan bir araçta yapılan aramada 290 adet sustalı bıçak ile 40 adet bıçaklı muşta ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, Gümrük Kapısından geçemeye çalışan bir araçtan şüphelendi. Aracı durdurup içerisinde arama yapan ekipler, ön çamurluk kısmı, hava filtresi ve yedek lastiğinin içerisinde 290 adet sustalı bıçak ile 40 adet bıçaklı muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.