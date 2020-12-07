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Gümrükte 500 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan bir araçta 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan bir araçta 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan bir araçta arama yapıldı. Akçakale Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.


Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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