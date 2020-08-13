Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçmeye çalışan hububat yüklü kamyonda bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak için gümrük kapısına gelen hububat yüklü bir kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada aracın lastik içlerinde ve gizli bölgelerinde bin 810 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.