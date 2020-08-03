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Gümrükte bin 980 adet kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye tarafından Türkiye’ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada bin 980 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye tarafından Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada bin 980 adet kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak için gümrük kapısına gelen bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş bin 980 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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