İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümüşçüden 50 bin TL'lik eşya çaldılar

Şanlıurfa Viranşehir’de bir gümüşçü dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL değerinde gümüş çalarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa Viranşehir'de bir gümüşçü dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 50 bin TL değerinde gümüş çalarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre Viranşehir Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde bulunan gümüşçü dükkanına hırsız veya hırsızlar girdi. Dükkandan 50 TL değerinde eşya çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Dükkan sahibi Ali Gezen, sabah iş yerini açtığında şok yaşadı. Gezen, dükkanının arka kısmında yer alan pencereden hırsızların girdiğini ve dükkanın soyulduğunu fark etti. Hemen polislere haber veren Ali Gezen, dükkanın arka kısmında yer alan demir parmaklıların yerinden söküldüğünü, buradan giren kişi veya kişilerin dükkanı soyduğunu ifade etti.


Dükkandan yaklaşık 50 bin lira değerinde eşya çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.