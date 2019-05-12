Gündüz sessizliğe bürünen şehir iftar ile hareketleniyor

Şanlıurfa'da Ramazan ayı dolayısıyla gündüz saatlerinde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda, iftar vakti ile ile hareketlilik başlıyor.

Peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Ramazan ayı dolayısıyla gündüz saatlerinde cadde ve sokaklar boş kalıyor. Gündüz sessizliğe bürünen şehirde akşam saatlerinde ise hareketlilik yaşanıyor. Kimileri iftarını evlerinden dışarıda açarken, kimileri ise iftarın ardından soluğu çarşıda alıyor.

Esnaf iş olmamasından yakınıyor

Esnaf ise, Ramazan ayı ve sıcak nedeniyle insanların gündüz dışarıya çıkmayı tercih etmediğini belirterek, işlerin olmamasından yakındı. Esnaf Celal Akkuş, “Şanlıurfa'da Ramazan ayı güzel geçiyor ama çarşı bomboş, müşteri bulamıyoruz. Bu yıl havalar güzel ama insanlar oruçlu olduğu için dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Çarşıda alışveriş yapan insan sayısı çok nadir” dedi. Ramazan ayında işlerde durgunluk yaşandığını belirten esnaflardan Mehmet Milta ise, "Ramazan ayının gelmesiyle çarşıda işlerimiz durgunlaştı. Ramazan ayında çok az müşteri geliyor, işlerimiz çok az oluyor. Ramazan'dan dolayı çarşıda alışveriş olmuyor" diye konuştu.

İftardan sonra ise insanlar çarşı ve parklara akın ederken çoğu esnafın ise iftardan sonra iş yerlerinin kapalı olması dikkat çekiyor.