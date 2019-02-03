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Güneşli havayı fırsat bilen Balıklıgöl'e akın etti

Şanlıurfa’da hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl’e akın etti.

Şanlıurfa'da hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl'e akın etti.


Yurdun büyük bir bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, Şanlıurfa'da bahar havası hakim. Havanın güzel olması nedeniyle ve okulların yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan tarihi Balıklıgöl yerleşkesine akın etti. Balıklıgöl platosunda bulunan parklarda güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi. Aileleriyle birlikte dışarı çıkanlar, Halilürrahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü'ndeki balıklara yem atıp tarihi yerleri gezdi.


Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilerek Balıklıgöl yerleşkesine akın eden vatandaşlar, Balıklıgöl'ün, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğunu belirterek, okulların yarıyıl tatilinin son gününde ve güneşli havanın güzelliğini fırsat bulduklarını, Balıklıgöl platosunda ve tarihi mekanları gezip hafta sonunun tadını çıkardıklarını belirtiler.

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