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Güvenli Bölge için kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye getirildi

ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.

ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi.


ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.

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