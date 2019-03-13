İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güvenlik korucuları hayvan hırsızlarını suçüstü yakaladı

Şanlıurfa’da ahırdan hayvan çalmaya çalışan 2 hırsız kırsal mahallede görev yapan güvenlik korucuları tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da ahırdan hayvan çalmaya çalışan 2 hırsız kırsal mahallede görev yapan güvenlik korucuları tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Altıntepe kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kırsal mahalleye giden 2 şüpheli, bir evin ahırındaki hayvanları çalmaya kalkıştı. Ahırda kimliği belirsiz kişilerin olduğunu fark eden mahalleli, durumu güvenlik korucularına haber verdi. Hırsızların bulunduğu ahıra giden korucular, ahırın etrafını sararak hırsızlara dışarı çıkmalarını söyledi. Ahırdan çıkarak kaçmaya çalışan hırsızlar ile korucular arasında kovalamaca yaşandı. Gecenin karanlığında izlerini kaybettirmek isteyen hırsızlar, korucuları uyarıları ve havaya ateş etmeleri sonucu kaçamayarak teslim oldu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edilen 2 hırsızın daha önce de aynı mahalledeki bir ahırdan 5 koyun ile 4 hindi çaldıkları belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.