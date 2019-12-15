İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl'e akın etti

Şanlıurfa’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl’e akın etti.

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti.


Türkiye'nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendisini iyice hissettirirken, Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkardı. Kentte güneşli geçen hafta sonunu fırsata çevirenler ile il dışından gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl'e akın etti. Vatandaşlar, sıcak havada balıklara yem atarak hatıra fotoğrafı ile anı ölümsüzleştirdi.


Şanlıurfa'yı ilk kez gören vatandaşlar, Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.