Hadis-i Şerif'ten etkilenen öğrenciler okulun bahçesine fidan dikti

Din Kültürü dersinde ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' Hadis-i Şerifi'nden etkilenen öğrenciler, birer fidan alarak okulun bahçesine dikti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Yenişehir Ortaokulunda Din Kültürü dersinde Hazreti Muhammed'in ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' Hadis-i Şerifi'nden etkilenen öğrenciler, birer fidan alarak okulun bahçesine dikti. Din Kültürü öğretmeni Müzeyyen Özçelik'in derste “Peygamber Efendimizin Doğa Sevgisi” konusunu anlatması öğrencileri duygulandırdı. Öğrenciler, öğretmenlerine ‘Biz de gelecek nesillere bir ağaç bırakmak istiyoruz' diyerek ertesi gün aldıkları fidanları okulun bahçesine dikti. Okul müdürü ve öğretmenlerin eşlik ettiği fidan dikim etkinliğinde öğrenciler ilk kez fidan dikmenin sevincini yaşadı.

Yenişehir Ortaokulu Müdürü Ali Mesutoğlu, öğrencilerin ‘Gelecek nesillere bir eserimiz kalsın' diyerek okulun bahçesine fidan dikmesinin kendilerini gururlandırdığını, öğrencilerin geleceği planlayarak bir şeyler yapmasını kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Öğrencileriyle birlikte fidanları toprakla buluşturan Din Kültürü öğretmeni Müzeyyen Özçelik, “Biz dersimizde ‘Peygamber Efendimizin Doğa Sevgisi' konusunu işledik. Öğrencilerime şöyle bir hadis okuduğumda ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizde bir fidan varsa dikin' dediğimde çocuklar da hep birlikte biz de fidan dikmek istiyoruz. Gelecek nesillere bizim de bir eserimiz kalsın. Bizim de bir ağacımız olsun. Öğrencilerimle birlikte böyle bir proje tasarlayarak etkinlik gerçekleştirdik. Okulun bahçesine toplamda 60 fidan diktik” diye konuştu.

Öğrenciler, ilk kez bir fidanı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını aktararak, kendilerinden sonra okulda okuyacak olan öğrencilere bir ağaç bıraktıkları için mutlu olduklarını belirti.