Hafif ticari araç patates yüklü kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde patates ve soğan yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Suruç - Birecik karayolunun Kocaali mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 34 AG 4195 plakalı patates yüklü kamyon ile 44 HT 681 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada Meryem, Necdet ve Yakup Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kazada bölgesinde jandarma ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.