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Hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, eski Diyarbakır-Siverek karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sedat G. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle takla attı. Kazada araç sürücüsü Sedat G. ile B.G., H.G., D.G., S.G. ve H.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı

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