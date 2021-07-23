İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari aracın çarptığı 10 keçi telef oldu

Şanlıurfa’da otomobilin yoldan geçen keçi sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 keçi telef oldu.

Şanlıurfa'da otomobilin yoldan geçen keçi sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 keçi telef oldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Akçakale yolunun Gümüşsu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 KB 0707 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsüne çarptı. Kazada 10 keçi telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.