Hafif ticari araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Atatürk Barajı kavşağında meydana geldi. Ali Y.'nin kullandığı 34 PH 677 plakalı hafif ticari araç ile Abuzer A.'nın kullandığı 02 BG 176 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler Ali Y. ve Abuzer A. ile birlikte araçlarda bulunan Abuzer Y., Mustafa A., Behice A., Miraç Yusuf A. ve Filiz A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.