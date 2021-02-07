Hafta sonu sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu da şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından başta Balıklıgöl, Dergah Cami, Ulu Cami olmak üzere kentin farklı noktalarına kedi ve köpekler için mama kuşlar için ise yem bırakıldı.