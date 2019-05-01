Hak-İş Genel Başkanı Arslan 3 yaralının durumunun ciddi olduğunu açıkladı

Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, 1 Mayıs kutlamaları için Şanlıurfa'ya gelirken kazada yaralananlardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, yaralı işçilerin bulunduğu hastanelerde sendikadan birer heyet olacağını belirtti.

Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan kente gelen işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralanmıştı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, yaralıların son durumu ile ilgili açıklama yaptı. 1 Mayıs kazası yaralıları için nöbet tutulacağını belirten Hak-İş Genel Başkan Arslan, "Yaşanan kazada bir araç süratle güzergahını değiştirip bizim aracımızın olduğu yöne doğru hareket etti. Şoförün olduğu tarafa dönünce minibüs şiddetli bir şekilde dengesini kaybederek devriliyor. Uzun süre sürüklenen minibüste bulunan yolcular maalesef otoyola savruluyor. İsim benzerleri konusunda yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Kazaya sebebiyet veren araçta tek bir kişi bulunuyordu. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi hastanede vefat etti. 13 yaralımız bulunuyor şu anda. Yaralılarla ilgili de İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre yaralılarımız Honey Ağca Balıklıgöl Devlet Hastanesinde, durumu genel olarak iyi. Ahmet Bostancı Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde, Hatice Entemiz yine Balıklıgöl Devlet Hastanesinde, durumları iyidir. Ezgi Abay'ın Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavileri sürüyor. Tunahan kafa travması geçirmiş, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde, durumu iyi. Ali Ilgaz Abay, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde, durumu orta düzeyde. Fatma Gül, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde, durumu stabil. Rabia Gül, Mehmet Akif İnan Hastanesinde, durumu stabil. Emirhan Kısaca, Mehmet Akif İnan Hastanesinde, durumu normaldir. Yaren Gül, acil serviste, durumu ağır. Sonay Er, Mehmet Akif İnan Acil Serviste, durumu orta. Emre Ilgay Kısaca, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Acil Serviste, durumu ağır. Fadime Yay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, durumu normaldir. Buradan öğrendiğimize göre 3 tane yaralımızın durumu ciddiyetini koruyor. Diğerlerinin çeşitli yerlerinde yaralanmalar, kırıklar, kafa travmaları vb. gibi trafik kazasından kaynaklı sorunlar var. Ben hastanelerdeki bütün hekim kadrolarına teşekkür ediyorum. Gerçekten olayın kendilerine intikalinden itibaren tüm acil servislerde gerek üniversite hastanesinde, gerekse diğer hastanelerde başhekimlerden başlayarak bütün hekimler seferber oldular. Bu bizim acımızı hafifleten bir durumdur. Devletimizin en üst bürokratlardan başlayarak bütün mülki idarenin, yerel idarenin, sivil toplumun desteği için teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, pek çok bakanımız, siyasetçi telefon açıp geçmiş olsun ve taziye dileklerini ifade ettiler. Rabbim bir daha böyle acı vermesin. Hak-İş adına arkadaşlarımız nöbet tutacaklar. Hasta yakınlarımızla ilgili gerekli her türlü tedbiri aldık. Onların burada misafir edilmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması konusunda her türlü tedbiri almış durumdayız” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise, "Yaşanan olaylarla ilgili 1 Mayıs'ı yarıda bıraktık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere şifalar diliyorum. Öncelikle olayı duyduğu gibi bizi arayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her hastanede olan yaralılarımız için bir heyetimiz bulunuyor. Yarına ilişkin planlamamızı yürütüyoruz" diye konuştu.