Haleplibahçe Mahallesine semt pazarı müjdesi

Başkan Kuş son olarak gittiği Haleplibahçe Mahallesine Kapalı Semt Pazarı müjdesi verdi.

Meclis Üyesi Hasan Karataş ve birim amirleriyle birlikte Haleplibahçe mahallesine giden Başkan Kuş, mahalle Muhtarı Fevzi Kızılelma ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf gezisi yapıp, talepleri dinleyen Başkan Kuş'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sorunları yerinde tespit etmek için beraberindekilerle birlikte mahalle gezisi yapan Başkan Kuş, ilgili birim amirlerine anında talimatlar vererek sorunların hemen çözülmesini istedi. Mahallenin kapalı semt pazarı talebini de değerlendiren Başkan Kuş, tespit edilen alanda incelemelerde bulunup, mahalleye kapalı semt pazarı yapımı için de talimat verdi. Esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını belirten Başkan Kuş,” Mahallemizin önemli eksikliklerinden biri olan kapalı semt pazarı sorununu da gideriyoruz” dedi.

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan vatandaşlarla iç içe olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kuş,” Gerek merkez gerekse kırsal mahallelerimizde gezilerimize devam ediyoruz. Haleplibahçe Mahallemizdeyiz. Sağ olsun muhtarımız da bizlere eşlik etti. Mahallemizde temaslarda bulunup, sorunları yerinde tespit ettik. Bu konuda çalışma yapılması için de birim amirlerimize anında talimatlar verdik. Sorunların çözüm noktasında en kısa sürede gereken yapılacaktır. Bu mahallemizin yıllardır büyük sorunlarından biri olan bayan taziye evi sıkıntısı vardı, bu sıkıntıyı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ilettik ve kendileri de duyarsız kalmadılar. Talimat verildi, inşallah kısa süre içinde bölgenin bu sıkıntısını da gidermiş olacağız. Atıl durumda bulunan bir halı sahamız vardı. Onun da onarımı yapılıp hemen arkasındaki boş alana da pazar yeri yapacağız. Bu konuda da talimatımızı verdik. İnşallah mahallemize kapalı semt pazarını da kazandırmış olacağız “ ifadelerini kullandı.

Haleplibahçe Mahalle Muhtarı Fevzi Kızılelma da Başkan Kuş'a teşekkür edip,” Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'un bizim mahalleyi ziyaret etmesi bizi şereflendirdi. Bütün sorunları yerinde gördü ve sorunların çözümü için birim amirlerine bildirdi. Kendisine mahallem adına teşekkür ederim” diye konuştu.