Halfeti kırsalında yol çalışmaları hızlandı

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının asfaltlamaya uygun hale gelmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde asfalt öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Karagülü, sakinliği ile bilinen Güneydoğu Anadolu Bölgesinin harika doğal güzelliklerine sahip ilçesi Halfeti'ye yönelik yatırımlarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti kırsalında asfalt öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Merkezde yaptığı yeni yol açma, asfaltlama çalışmaları, yatırım ve düzenleme çalışmalarıyla Şanlıurfa'yı bölgesinde örnek gösterilen bir şehir haline getiren Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeye eşit hizmet sloganı ile hareket ederek kırsal ilçe ve mahallelerinde de önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Bünyesinde bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 2021 yılı asfalt sezonu İçin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ekipler, Halfeti kırsalında 3 ayrı noktada hizmet veriyor. Bu kapsamda Halfeti ilçesinde 59 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 57 Km stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca, 50 kilometre mekanik yol çalışması, 2318 ton asfalt İle yolların bakım onarımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 380 metre beton boru da uygulandı.

Halfeti - Gürlüce kırsal mahalle muhtarı Tevfik Erkan 13 ilçe için de planlanan çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve ilçelerindeki kırsal yolların asfalt öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak ardından asfalt çalışması başlatılacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.