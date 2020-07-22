Halfeti ve Bozovan'nın kentsel planlama projesi

Şanlıurfa'nın gelişimi ve modern bir kimliğe kavuşmasını sağlamak için kent merkezi ve ilçelerde proje atağına geçen büyükşehir belediyesi şimdi de Bozova ve Halfeti'nin kentsel planlama projesinin hazırlanması için çalışmalara başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile gerçekleştirilecek olan çalışmalarda Halfeti ve Bozova ilçelerinin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkartarak turizm atağını gerçekleştirmesi hedefleniyor. Bölge halkının turizm gelirini arttırmayı hedefleyen projelerde, Şanlıurfalıların ve yerli- yabancı turistlerin güzel vakit geçirebilecekleri sosyal aktivitelere, konaklama alanlarına, çarşılara, meydanlara ve yeşil alanlara yer verildi. Ortak akıl ve katılımcı bir anlayış ile çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, hazırladığı projeleri oda temsilcilerine sundu.

Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığında ilkesel kararların alındığı proje toplantısında, Şehir Bölge Plancıları Odası Başkanı Selim Açar, Mimarlar Odası Başkanı Ferhat Karadağ, Kent Konseyi Başkan Vekili İsmail Dağbaşı, Gençlik Meclisi Başkanı Musa Polat ve yönetim kurulları katılım gösterdi. Bilgi ve birikimlerin paylaşıldığı toplantıda teknik detaylar konuşuldu.