İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halfeti'de çıkan orman yangını 16 saatte söndürüldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 16 saatte söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 16 saatte söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Çekem Mahallesi'nde bulunan Çekem Dağı'ndaki ormanlık alanda dün öğleden sonra yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdı. Gece boyunca çalışan ekipler yangını bugün öğle saatlerinde kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.