Halfeti'de Ramazan Sokağı ilgi odağı oldu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde vatandaşlar iftar sonrasındaki zamanlarını Büyükşehir Belediyesi ve Halfeti Belediyesinin koordinesinde açılan Ramazan Sokağı etkinliklerinde geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'nin ilçede kurduğu Ramazan Sokağında etkinlikler sürüyor. Çocuklar ilçedeki ramazan etkinliklerinde doyasıya eğlenirken, büyükler ise tasavvuf konserleriyle Ramazan'ın manevi iklimini yaşıyor. Dün gece ilçede düzenlenen etkinliğe 2 binden fazla vatandaş katıldı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın de hazır bulunduğu etkinlikte çocuklara yönelik Hacivat Karagöz, Tiyatro, Palyaço gösterileri yapıldı.

Konserinde verildiği etkinliklerde yöresel pazarda kuruldu. Etkinliklerin Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.