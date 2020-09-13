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Halfeti'de sudan çöp yığını çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, güneydoğunun tarihi ve turistik ilçesi Halfeti’de marina ve su üstünde temizlik yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, güneydoğunun tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de marina ve su üstünde temizlik yaptı. Toplanan çöpler arasında birçok atık madde olduğu gözlendi.


Güneydoğuda bozkırın ortasında bulunan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine marina, yüzen köprüler, otopark, gezici tur tekneleri, sosyal tesis gibi hizmetler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ilçenin temizliğine de ayrı bir önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü ekipleri, Halfeti'de suda tekneler yardımıyla, marinada ise personeller tarafından düzenli olarak temizlik yapıyor. Özellikle hafta sonu diğer illerden gelen binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği ilçede gölet etrafında piknik yapanların gelişigüzel su yüzeyine bıraktığı katı atıkların görüntü kirliliğine meydan vermemesi için çaba sarf eden ekipler, sürekli teknelerle tur atarak mıntıka temizliği yapıyor. Temizlik sonrası teknedeki çöplerin içerisinde terlik, kola şişesi, poşetlerin olduğu ise gözlerden kaçmadı.

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