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Halfeti'de tur teknesi battı, faciadan dönüldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde ziyaretçileri taşıyan tur teknesi battı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ziyaretçileri taşıyan tur teknesi battı. Teknedeki 26 kişi başka tekneler tarafından son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölünde yaşandı. Baraj gölü üzerinde tur düzenleyen 26 kişinin içinde bulunduğu tekne su aldı. Teknenin su alması üzerine yardım çağrısında bulunan vatandaşların yardımına diğer tur tekneleri yetişti. Batmak üzere olan teknedeki 26 kişi kurtarılarak diğer teknelere alındı.


Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.

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