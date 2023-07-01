Halfeti'deki bayram yoğunluğu Bodrum'u aratmıyor

Şanlıurfa'nın doğal güzelliğiyle ön plana çıkan batık şehri Halfeti'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Halfeti binlerce araç giriş yaptı.

Her yıl bir milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa'nın doğal güzelliğiyle ön plana çıkan batık şehri Halfeti'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle yeteri kadar turistin uğramadığı Halfeti'de yüzler 9 günlük bayram tatiliyle gülmeye başladı.

İlk gün kurbanlarını kesen vatandaşlar, diğer günlerde ise başta Halfeti olmak üzere doğal, tarihi ve turistik mekanları geziyor. Sıcak havaya aldırış etmeyen binlerce turist, Halfeti'nin doğal güzelliğinin tadını çıkarıyor. Tekneye binip tur atan turistler, tatilin çok güzel geçtiğini belirtti.