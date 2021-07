Halfeti'deki tur tekneleri denetlendi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için teknelerde detaylı denetimler yapıyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Eylül 2020'de bir tur teknesi battı. İçerisinde çok sayıda yerli turistin olduğu sırada batan tekneye çevredeki diğer tekneler yetişti. Teknenin içerisindekiler can simitleri atılarak çıkartıldı ve herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ekipler, son yaşanan olayın ardından denetimlerini sıklaştırdı. Uzman ekipler, tekneleri başta sona kontrol edip yüzmeye uygun olup olmadıklarını denetledi.

Halfeti, Birecik, Bozova, Hilvan, Siverek ilçelerinde bulunan yolcu ve balıkçı teknelerinin yıllık su üstü denetimlerinin periyodik olarak yapan Büyükşehir Belediyesi İç Sular Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa sınırlarında bulunan baraj ve göletlerin bütün kıyı şeridinde yüzer duba restoran, yolcu ve balıkçı teknelerine yönelik denetim ve ruhsatlandırma işlemlerine ise devam ediyor.

Halfeti ilçesinde yapılan denetimler sırasında yolcu ve balıkçı teknelerinin evrak kontrolü, can güvenliği açısından bulundurmaları gereken can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpünün kontrolü ile teknelerin motor aksamı, gövde deformasyonu ve boya durumlarının kontrolleri yapıldı.