Halfeti'nin simgesi karagülde hasat dönemi

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, Vali Salih Ayhan tarafından hasat edildi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor. Yılın her döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği ilçe, kendine has coğrafi özellikleriyle dünyada sadece yörede yetişen "karagül" bitkisini de barındırıyor. Yılın Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık ayları olmak üzere iki kez hasadı yapılan Karagül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak tarafından serada hasat edildi. En verimli dönemi olan Kasım ayında açan Karagül'ün hasadını yapan Vali Salih Ayhan, bol, bereketli olması dileklerinde bulundu.

Yapraklarından çay ve lokum, kokusundan parfümler üretiliyor. Hasat edildikten sonra seralarda kurutulmaya bırakılan Karagül, tamamen kuruduktan sonra kullanım şekline göre paketleniyor. Kuruyan yapraklardan çay ve lokum yapılıyor, elde edilen yaprak sıvısından ise kolonya ve parfüm esansı üretiliyor.

Vali Salih Ayhan Halfeti temaslarında zeytin üreticilerini tarlada ziyaret etti. Burada üreticilerle yeşil zeytin hasadı yapan Ayhan, bereketli olması temennisinde bulundu.