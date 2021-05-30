Halfeti'ye turist akını

Sakin şehir olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm sezonu hızlı başladı. İlçe yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Birecik Baraj Gölü ile sahil kenti görünümüne sahip olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm hareketliliği başladı. Bölgeyi özellikle hafta sonları çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Baraj suyu nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği Halfeti'de turizm sezonu hızlı başladı.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılan ilçe, ilgi odağı oldu. Pandemiye rağmen turist çeken ilçeye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor. İlçede su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi de yine ilgi gören yerler arasında bulunuyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini de görebiliyor. Sezonun açılmasıyla ziyaretçiler pandemi kuralları çerçevesinde tarihi güzellikleri ile ünlü Halfeti'yi gezmenin tadını çıkarıyor. İlçeyi ilk kez gören ziyaretçiler, eşsiz güzellikleri ile ünlü sakin şehri herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Bölge esnafı ise sezonun açılmasıyla ilçenin güzel bir turizm ivmesi kazandığını söyledi. Bölge esnaflarından Hasan Aydın, “Sezonun açılmasıyla şu an için güzel bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerimiz geliyor. Biz bu durumdan memnunuz” dedi.

İlçe esnaflarından Kemal Arıkan ise, “Sakin Şehir Halfeti'mize yerli ve yabancı turistlerimiz gelmeye başladı. İlerleyen günlerde eskiden olduğu gibi yoğun günlerimizi yaşamak istiyoruz. Giderek turist sayımızın artacağını düşünüyoruz. Artan turist sayısı, biz esnafa katkı sağlayacaktır” diye konuştu.