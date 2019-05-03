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Halı saha resim sergisi oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde öğrenciler resim dersinde öğrendiklerini, halı sahada serilen beyaz bir örtüye çizimler yaparak sergiledi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde öğrenciler resim dersinde öğrendiklerini, halı sahada serilen beyaz bir örtüye çizimler yaparak sergiledi.


Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde bulunan Şehit Seracettin Aktaş Ortaokulunun halı sahasında 150 öğrenci yere serilen beyaz örtüye resim yaptı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuray Kırğıl tarafından organize edilen resim sergisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Palyaço oyunlarının da sunulduğu resim sergisinde anaokulu öğrencilerinin yanı sıra ortaokul öğrencileri de hayallerini resme yansıttı.


Resim sergisinde emeği geçen herkese teşekkür eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuray Kırğıl, öğrencilerin resim dersinde öğrendikleri çalışmaları resim sergisinde sergilediklerini belirterek, birlik ve beraberliği vurgulamak için 150 öğrenciyle resim çizdiklerini ifade etti.

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