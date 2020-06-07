Haliliye 585 bin maskeyi halka ulaştırdı

Haliliye Belediyesi, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde korona virüs salgınından korunma tedbirleri arasında yer alan maskeleri ücretsiz dağıtmaya devam ediyor.

Tedbirlerin alınmaya başlandığı ilk günden bu yana belediye 585 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirirken 1 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Haliliye Belediyesi, yeni tür korona virüs (Covıd-19) salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren başlattığı mücadeleyi aksatmadan sürdürüyor. Vakaların azalma göstermesi ile birlikte 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinde de Haliliye Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı, Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağında kurdukları stantlarla vatandaşlara maske dağıtımını sürdürürken, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte belediye ilçenin farklı noktalarında açtığı stantlarda günlük 3 bin, zabıta ekipleri ise kurulan semt pazarlarında günlük yaklaşık 4 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca evlere ise toplam 17 bin 130 adet maske dağıtılıyor.

Kendi üretimi olan maskelerin dağıtımına hala devam eden Haliliye Belediyesi pandemi sürecinden bu yanan toplamda 585 binin üzerinde maskeyi vatandaşlara ulaştırırken, hedefi olan 1 milyon için de çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salgından korunma tedbirleri içerinde önemli bir paya sahip olan maskelerin dağıtımının aralıksız devam edeceğini bildirdi.