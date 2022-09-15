Haliliye asfalt çalışmasına devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın sözünü verdiği asfalt çalışmasına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri ekipleri, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarıyla da mevcut yolları konforlu hale getiriyor. Bu alanda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşilurfa bölgesinde sathi kaplama asfalt çalışmaları yapıyor. Yeşilurfa bölgesinde çalışmalarını sürdüren ekipler kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen hummalı çalışalar vatandaşlardan da tam not alıyor. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri yapılan çalışmalar nedeni ile Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise çalışmaların program dahilinde merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceği belirtildi.