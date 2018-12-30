Haliliye basketbol takımı, Gemlik'i eli boş gönderdi

Ligi 10'uncu haftasında Gemlik Basketbol Takımı ile karşılaşan Haliliye Belediyespor, rakibini 62-54 mağlup etti. Ligde puanını 14'e çıkaran Haliliye ekibine, “Haydi Gençler Maça” projesi kapsamında karşılaşmayı izleyen öğrenciler de tribünden tam destek verdi.

11 Nisan Spor Salonundaki Gemlik Basketbol- Haliliye Belediyespor maçını Can Yanar yönetti. Atilla Keskin antrenörlüğündeki Haliliye ekibi, hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 21- 17 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma ağırlıklı mücadele eden Haliliye ekibi, parkeden 62- 54'lük galibiyetle ayrıldı.

“Haydi gençler maça” projesi

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla geçen sezon hayata geçirilen “Hayda Gençler Maça” projesi kapsamında da, Tenekeci Mahmut Güzelgöz Ortaokulu öğrencileri, servislerle karşılaşmanın oynandığı salona getirildi. Öğrenciler, Haliliye Belediyespor'a tam destek verdi.

Karşılaşmada, 18'lik sayı ile Haliliye Belediyespor'dan Tremayne Ceyhan Tippins maçın en skorer ismi oldu. Haliliye Belediyespor'dan Yiğit Emre Mirza'da 3 hücum ve 9 savunma ribaund ile maçın en çok ribaund alan oyuncusu oldu.

Haliliye Belediyespor, ligin 11'inci haftasında 5 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 15.00'de İzmir deplasmanında Bornova Belediyespor ile karşılaşacak.