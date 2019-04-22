Haliliye basketbol takımı rakibini 81-68 mağlup etti

maçında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor Basketbol Takımını 81-68 mağlup ederek, seride durumunu 2-1'e getirdi.

Haliliye Belediyesi Basketbol Takımı serinin ilk iki maçında Fethiye'de oynanan müsabakalarda 2-0 geriye düşmüştü, serinin 3.maçında Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Kapalı Spor Salonunda oynanan son müsabakada Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı maça iyi başlayarak, ilk çeyreği 16-15 önde kapatmayı başardı. İkinci çeyrekte ise iyi savunma yaparak hücumlardan sayı bulan başarılı takım, ilk yarıyı 38-35 önde bitirdi. Haliliye Belediyespor Basketbol Takımı ikinci yarıda farkı daha da açtı ve son çeyreğe 60-51 önde girerek maçı 81-68 kazanmayı başardı. Böylece takımın seride durumu 2-1'e getirdi. Haliliye Belediyesporlu sporcuların maç istatistikleri, Yiğit Emre Mirza 26 sayı, 7 ribaundla sahanın en skorer oyuncusu olurken, Yusuf Poturoğlu 12 sayı, 7 ribaund, Emre Özkan 10 sayı, 5 ribaund, 5 asist, Kağan Kavraal 11 sayı, 4 ribaund, 7 asist Play-Off serisinin 4. Maçı, 23 Nisan 2019 Salı günü Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Kapalı Spor Salonunda saat 14.00 de oynanacak. Haliliye'nin göz bebeği basketbol takımı yarın oynayacağı maçta galip geldiği takdirde durumu eşitleyerek, seriyi Fethiye'de oynanacak olan 5. maça taşıyabilecek.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise taraftarları yarın yapılacak olan heyecanlı maça davet etti.