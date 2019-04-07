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Haliliye basketbol takımında, play-off avantajı

Türkiye Basketbol 2.

Ligi Play-Off ilk maçında evinde Aydın ekibi Nazilli Belediyespor'u konuk eden Haliliye Belediyespor, salondan 83-59'luk galibiyetle avantajı yakaladı.


Haliliye Belediyespor, Osmanbey Kampüsü Spor Salonunda Ligi Play-Off ilk maçında evinde Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Haliliye ekibi, taraftar desteğini de alarak, ilk yarıyı 32- 26 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü elden bırakmayarak mücadelesini sürdüren Haliliye ekibi, 83- 59'luk skorla salondan galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte avantajlı duruma geçen Haliliye Belediyespor, 9 Nisan 2019 Salı günü saat 18.00'de Aydın deplasmanında Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Haliliye Belediyespor, deplasmanda da galip gelmesi durumunda play-off son 8 turuna kalacak.


Karşılaşmayı tribünden izleyerek, takımına destek veren Canpolat da, maç sonunda sporcularla bir araya geldi. Canpolat, sporculardan 1. Lig hedefiyle play-off'da mücadele etmelerini istedi. Maça ilişkin açıklama yapan Canpolat, “Haliliye Belediyemizin basketbol takımını tebrik ediyorum. Play-off'un ilk maçını aldık ve deplasmanda da galip gelmeyi istiyoruz. İnşallah hep birlikte diğer maçları alıp Haliliye Belediyemizin basketbol takımını 1. Lige çıkaracağız” dedi.

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