Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan 29 Ekim mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet ilan edildiğinin altını çizen Başkan Mehmet Canpolat, “96 yıl önce bize bugün yaşadığımız toprakları miras bırakan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu öncesinde yapılan savaşlarda şehadet şerbetini içmiş tüm ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 96 yıl önceki ruh ile bugün, mazlumun yanında olup; ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde yarınlara ulaşması için sınır ötesinde yürütülen harekatta görev alan tüm güvenlik güçlerimize, Cenab-ı Hak'tan güç ve kuvvet niyaz ediyorum. Tüm bu düşünceler içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlar, saygılar sunarım” ifadelerine yer verdi.