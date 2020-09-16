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Haliliye Belediye, Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin yeni ekiplerinden Haliliye Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Haliliye Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta mücadelesinde 17 Eylül Perşembe günü deplasmanda sarı-kırmızlı ekiple karşılaşacak olan Şanlıurfa ekibi Haliliye Belediyespor, kendi tesislerinde Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Perşembe günü saat 15.00'de Ankara'da bulunan Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabaka, korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.


Rakiplerinin önemli bir temsilci olduğunu ama mutlak galibiyet sloganıyla sahaya çıkacaklarını belirten Gürgen, "Oyuncularımız çıkacağımız bu müsabakaya son derece iyi hazırlandılar. Taktik ağırlıklı bir antrenman yaptık. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şehrimizi ve temsil ettiğimiz takımımızı şampiyonluk ile sevindirmek istiyoruz. Bunun için de son derece ciddi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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