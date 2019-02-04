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Haliliye Belediyesi 1. Amatör gurubunun şampiyonu Karaköprüspor

Haliliye Belediyesi 1.

Amatör A grubunda namağlup lider olan Karaköprüspor bu hafta deplasman da oynadığı Viranşehir İdmanyurduspor'u 7-4 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



Amatör küme A grubunda namağlup lider olan Karaköprü Spor bu hafta deplasmanda oynadığı Viranşehir İdmanyurduspor'u deplasmanda 7-4 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala 2018-2019 futbol sezonu Amatör küme şampiyonu oldu. Karaköprü Spor gelecek yıl Süper Amatör lige çıkan ilk takım olarak adını yazdırdı.


Karaköprüspor Kulüp Başkanı Yunus Emre Aktaşoğlu, “Sezon başından bu yana yağmur çamur soğuk demeden antremanlar yaparak çok çalıştık, her maça final maçıymış gibi çıktık kazanmak için en iyi mücadeleyi verdik. Ligin 16. Haftası geride kalırken, 15 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup olarak geldik. Rakip filelere 55 gol atarken, kalemizde de 13 gol gördük. 46 puanla ligin bitimine 2 hafta kala en yakın rakibimizin 7 puan önünde şampiyonluğumuzu garantiledik” diye konuştu.

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