Haliliye Belediyesi beton parke çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yol çalışmalarının yanı sıra, bakım onarım çalışmalarına da hız verdi. Ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Osmangazi Mahallesinde bozulan yolların yenileme çalışmalarına başladı.

Başlatılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren Osmangazi Mahalle sakinleri, "Ekipler sağ olsun kış aylarında bozulmuş olan yollarımızı onarmaya başladı. Özellikle kışın biriken yağmur sularından dolayı hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyordu. Şuan ekiplerin çalışmaları sayesinde böyle bir sorun kalmayacak. Başta Başkan Mehmet Canpolat olmak üzere tüm personele teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekipler, mevcut çalışmaların yanında 4442263 numaralı Beyaz Masaya gelen talepler doğrultusunda da çalışma yaptıklarını ifade etti.