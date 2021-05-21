Haliliye Belediyesi çölyaklılara desteğini sürdürüyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra, çölyak ve PKU hastalarının da yanında oluyor. Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınından günlük olarak üretilen özel ekmekler, kent genelindeki tüm hastalara dağıtılıyor. Çölyak ve PKU hastaları, kendilerine temin edilen kartla fırından günlük veya haftalık şekilde alabiliyor.

Kent genelinde bulunan bin 850 çölyak ve 30 PKU hastasına yönelik yürütülen çalışmadan dolayı memnun olduklarını ifade eden hastalar, kendilerine sağlanan imkandan dolayı Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.