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Haliliye Belediyesi değerlerini yaşatıyor

Haliliye Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında hazırladığı videolar ile Şanlıurfa’nın önemli sanatçıların bilenmeyen yönlerini gün yüzüne çıkarıyor.

Haliliye Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında hazırladığı videolar ile Şanlıurfa'nın önemli sanatçıların bilenmeyen yönlerini gün yüzüne çıkarıyor.



Haliliye Belediyesi, sanat tarihine damga vurmuş Şanlıurfalı sanatçıların isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Haliliye Belediyesi daha önce şehrin önemli sanatçılarının isimlerini parklara vererek değerleri yaşatma adına ilk adımı attı. Şanlıurfa'da doğmuş Türkiye ve Dünya'ya mal olmuş sanatçılar için videolar hazırlayan Haliliye Belediyesi sanatçıların bilinmeyen yanlarını gün yüzüne çıkarıyor. Kültür ve Sosyal İşler ve Basın Yayın Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan videolarda sinema, edebiyat ve müzik dünyasına damga vurmuş sanatçılar ele alınıyor. Sanatçıların yaşamları ve bilinmeyen yönlerinin ele alındığı videolar izleyenler tarafından da tam not aldı.


Hazırlanan videolardan ilki divan edebiyatına damga vurmuş Şair Nabi. Şair Nabi'nin ardından ise Şair Nabi, Mukim Tahir, Hamza Şenses (Kel Hamza), Bakır Yurtseven (Bekçi Bakır), Tenekeci Mahmut, Yılmaz Kayral (Urfalı Babe) ve Hüseyin Peyda şeklinde devam ediyor.

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