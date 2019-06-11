Haliliye Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan tozların giderilmesi amacıyla sokak sokak yıkama faaliyetlerini yürüten ekipler, sokaklardaki görünürlüğün arttırılması amacıyla da bordür boyama çalışmaları yapıyor. Devteşti Mahallesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekiplere hizmetleri için teşekkür etti. Merkez ve kırsal mahallelerde yeni yolları hizmete sunan Fen İşleri Müdürlüğü, de yol yapım çalışmalarının yanı sıra, bakım onarım çalışmalarını da ihtiyaç doğrultusunda devam ettiriyor. Ekipler, Karşıyaka, Ahmet Yesevi ve Şehitlik mahallerinde onarım gerektiren parke taşlarını söküp, onarımını yaptıktan sonra yeniden montesini yapıyor. Bakım onarım çalışmalardan duydukları memnuniyetleri dile getiren vatandaşlar da, Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti.