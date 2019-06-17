Haliliye Belediyesi ekmek israfını önlüyor

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra, ekmek israfının önüne geçmek amacıyla da ekmek toplama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yaygınlaştırılan ve tahrip edilmiş ekmek kutularının değişimini gerçekleştiren ekipler, günlük rutin olarak kutularda biriken ekmeklerin toplanmasını sağlıyor.

Yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, tahrip edilen ve deforme olmuş çöp konteynerlerinin değişimi program dahilinde yürütülüyor. Ekiplerin saha çalışmasında tespit ettiği çöp konteynerlerinin yanı sıra, 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen talepler doğrultusunda da konteynerlerin değişimi gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklığının artması ile birlikte çöp konteynerleri dezenfekte ederek kötü koku oluşumunu engellemek amacıyla konteyner yıkama çalışmalarını da devam ettiriyor.