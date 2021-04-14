Haliliye Belediyesi etkinlikleri dijitala taşıdı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan Ayında kısıtlanan etkinliklerin dijital platformlara taşınması için çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda Haliliye Belediyesinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak konserler, söyleşiler, Karagöz Hacivat oyunları ile belgesel programları gerçekleştirilecek.

Yapılan dijital etkinliklerin ilki ise 16 Nisan 2021 Cuma saat 21.45'de başlayacak.