Haliliye Belediyesi gençleri geleceğe hazırlıyor

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan resim kursuna katılan öğrenciler hem yeni çizim teknikleri öğreniyor, hem de resim yeteneklerini geliştirerek sanatla iç içe oluyor. Kurslara katılan öğrenciler aynı zamanda güzel sanatlar kursları başta olmak üzere farklı kategorilerdeki kurslarımızla geleceğe hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan resim kursuna katılan Mustafa Bakırcı, “Sayın Başkanımız Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyorum. Bizler de kurslarda elimizden geleni yapacağız. Burada başarılı olmaya çalışıyoruz. Hocamız da bizlere destek oluyor ona da teşekkür ediyoruz” dedi.

Kendilerine böyle imkanlar sunduğundan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür eden Leyla Babacan da resim kursunda güzel zaman geçirdiklerini ve geleceğe hazırlandığını dile getirdi.